Lola se derrumba al pensar que Diego puede quitarle a su mascota: "Hombres hay muchos pero mi perro solo es él"

" Yo a Diego le quiero mucho , pero si lo dejo con el por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre pero el perro tía... si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpea para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo... se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro... él solo es el ", confesaba entre lágrimas a sus compañeras

Lola y Simone, cada vez más cerca

"En la piscina estábamos a nuestro rollo pero porque tenemos ganas de conocernos más personalmente y en grupo no se puede. Hemos conectado, somos personas. ¿Qué hago? No puedo hacer otra cosa. Yo venía aquí a poner a Diego a prueba, no a mí. Yo estaba segurísima y ver que el reto lo estoy haciendo yo...Yo me dejo llevar por un abrazo pero luego pienso que no debería haberlo dado. Tengo miedo de acercarme a Simone pero no puedo evitarlo. Me siento culpable de lo que estoy haciendo", ha confesado.