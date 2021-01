Diego escogió a Jennifer para tener la primera cita , con quien siente que puede tener una especial conexión. Mientras tanto, Lola hacía lo mismo con Simone, de quien no ha negado sentirse muy muy atraída .

Sin embargo, la fiesta ochentera que montaron los chicos una de las noches hizo que otras solteras iniciasen una aproximación con Diego y que éste empezase a fijarse en más chicas . Aprovechando un momento en el que todos se metieron en el jacuzzi, Bela le susurró unas palabras al oído. Pero no pudieron hablar mucho ya que Carla intervino.

"Es un poco de mala educación hacer eso, ¿eh? Hacer eso, Bela", le dijo Carla a su compañera visiblemente molesta y delante de todos. El resto se quedó callado ante la tensión del momento. Bela no lo veía para tanto así que se justificó: "Bueno, me llevo bien con Diego así que comento cosas con él".

Carla no pensaba dejarlo así. "Ya pero no estamos poniéndonos a hablar al oído, ¿sabes?", le recriminó. Más tarde, la soltera cargó contra Bela acusándola de querer ser el centro de atención de Villa Playa. "Bela me parece de fuera de lugar, ella quiere llamar la atención y ser la protagonista", dijo.