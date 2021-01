Lola lo está pasando muy mal en 'La isla de las tentaciones 3' . Su acercamiento con Simone , el soltero italiano de Villa Montaña, ha hecho que los cimientos de su relación con Diego se tambaleen. Ella había llegado con el propósito de volver a confiar ciegamente en su novio, pero no esperaba encontrar que la tentación tocase a su puerta.

La atracción que Lola siente por Simone es más que evidente. Fue a él a quien le dio la primera cita y con quien cada vez se encuentra más a gusto. Con él se está dando cuenta de todo el cariño que no recibe por parte de Diego, algo que ella necesita en su día a día.

Pero con ello se ha desatado una vorágine de emociones en la participante de 'La isla de las tentaciones 3'. Lola ya está pensando que una ruptura con Diego supondría que tal vez no vuelva a ver a alguien que ama con locura : Horus .

¿Quién es Horus?

Horus es un precioso rottweiler que Lola regaló a Diego en uno de sus cumpleaños. Ella tiene claro que forman una familia. Una familia que se rompería si la pareja no logra superar 'La isla de las tentaciones 3'.

Entre lágrimas, Lola ha confesado a sus compañeras que cree que Diego sería capaz de no dejarle ver a Horus por pura venganza. Eso es una de las cosas que más le preocupan porque, tal y como Lola ha afirmado, "hombres hay muchos" pero su perro "sólo es él" .

Es pasarse por las redes sociales de Lola y comprobar lo muy unida que está a su mascota. Lo cogió cuando era muy pequeñito y poco a poco le ha visto crecer. La participante de 'La isla de las tentaciones' llegó a manifestar que para ella tenerle es la clave de su felicidad . "No conozco la receta de la felicidad, pero seguro que incluye a un perro", escribía posando con él cuando era un cachorro.

No es la única manifestación de amor que hemos encontrado de Lola hacia su perro. "Desconfío de una persona que no le gustan los animales, pero confío en mi perro cuando no le gusta una persona", declaraba en otra de sus publicaciones.