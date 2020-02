La madre de Andrea se enfada con Kiko Matamoros por llamar "mala" a su hija: "Con tu edad tendrías que estar dando de comer a los patos"

Kiko Matamoros se refiere a Andrea la novia de Ismael y a Andrea la soltera como Andrea la buena y Andrea la mala. Enfada, la madre de Andrea le ha pedido al colaborador que deje de referirse a su hija de esa manera. "No la conoces para juzgarla, no te consiento que le llames Andrea la mala, porque si estuvieron 16 meses juntos, tan mala no será", ha estallado durante la primera media hora de 'El debate de las tentaciones' emitida en mitele PLUS.