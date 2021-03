Jesús cayó en la tentación con Stefany

Poco después, el novio de Marina se besó con Lara

"He tenido al lado a un niño", confiesa Marina

Aunque Jesús comenzó conociendo a Stefany e incluso cayó con ella en la tentación, los acontecimientos han dado un giro de 180 grados en Villa Playa. En la última fiesta, el novio de Marina se acercó a Lara y descubrió que tenía más cosas en común con ella que con la catalana.

"Eres una tía top. Eres la tía que más me ha impresionado. De menos a más, físicamente me has impresionado la que más, tienes piernas altas y culo", le confesó. Por su parte, ella aseguraba que llevaba mucho tiempo sin tener sexo y que estaba "fatal".

El andaluz aprovechaba que Lara le pedía un vaso de agua para esperarla en la puerta de su habitación. "¿Y mi agüita?", preguntaba ella subiendo las escaleras. Al llegar a la puerta del dormitorio, la soltera y el sevillano se fundían en un apasionado beso. La temperatura fue aumentando hasta que Jesús y la tentadora decidieron meterse juntos en la cama. "Por favor, comportémonos", le pedía entre risas Lara.

En la última hoguera, Marina descubrió la nueva infidelidad de su novio, pero lejos de venirse abajo, comenzó a reírse. "Está perdido de la vida. Me llena de satisfacción porque tengo la plena verdad. Dice que no se mete en la cama porque le daría vergüenza por su padre, y ahora lo hace. Aquí se ve si es un hombre y un niño y yo he tenido al lado un niño. Yo no estoy viviendo la experiencia como el, yo he fallado, pero tengo dos dedos de frente. No como él", comentaba.