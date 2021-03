Jesús cae en la tentación con Lara y Stefany amenaza con abandonar: "Me quiero ir a mi casa"

Los acontecimientos han dado un giro de 180 grados en 'La isla de las tentaciones'. Jesús cayó en la tentación con Stefany, sin embargo, en los últimos días ha comenzado un acercamiento con Lara. "Eres una tía top. Eres la tía que más me ha impresionado. De menos a más, físicamente me has impresionado la que más, tienes piernas altas y culo", le confesó en una fiesta.