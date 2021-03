¡Marina e Isaac están juntos y llevan conociéndose desde que terminó 'La isla de las tentaciones'!

" Estoy destrozada . Cerrando una etapa. A esta persona la quiero pero es que necesitaba abrir los ojos. Yo es verdad lo que he sentido es de verdad. Estoy muy ilusionada con una persona. Pero yo necesito llegar a mi casa . Necesito pensar y acostumbrarme a esta nueva vida, a todo lo que he hecho y necesito mi tiempo . Me voy a ir sola porque necesito estar sola", le confesaba a Sandra Barneda en la hoguera final .

La presentadora ha preguntado a Marina qué es lo que Isaac tiene que a Jesús le faltaba. "Me da que no me daba Jesús seguridad, no siento que tenga que estar cuidando de él. Con Jesús sentía, no que fuera un hijo, pero sí que tenía que protegerlo y no hacerle daño", se ha sincerado.