Finalmente, ambos sabían que su relación había terminado por completo en 'La isla de las tentaciones'. Después de estas semanas se han distanciado a más no poder: Marina dándose cuenta de que ya no estaba enamorada de Jesús; y él descubriendo que "era la persona equivocada".

Marina se va solo: "Sé que Isaac me buscará o le buscaré yo a él"

"Estoy destrozada. Cerrando una etapa. A esta persona la quiero pero es que necesitaba abrir los ojos. Yo es verdad lo que he sentido es de verdad. Estoy muy ilusionada con una persona. Pero yo necesito llegar a mi casa. Necesito pensar y acostumbrarme a esta nueva vida, a todo lo que he hecho y necesito mi tiempo. Me voy a ir sola porque necesito estar sola ", le confesaba a Sandra Barneda.

No obstante, cree que Isaac y ella seguirán avanzando en su relación fuera del reality. "Con Isaac sentí lo que en la vida me imaginé que iba a sentir. Yo le voy a echar de menos. O él me va a echar de menos y me va a salir ir a buscarlo o me va a venir a buscar. Porque la conexión que he tenido con esta persona es muy fuerte y tengo claro que fuera le buscaré", añadía poniendo así fin a su experiencia en 'La isla de las tentaciones'.