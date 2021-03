Marina y Jesús abandonaron solos 'La isla de las tentaciones'

Los participantes volvieron a verse en España

Marina lleva seis meses con Isaac

Jesús y Marina pusieron punto final a su relación en una hoguera final cargada de lágrimas y reproches. Ahora, seis meses después, los sevillanos vuelven a reencontrarse para recordad todo lo que sucedió en República Dominicana y hablar de sus nuevas vidas.

Jesús ha desvelado que volvió a ver a Marina en España. "Quedamos un día para hablar en la puerta de su casa, me pidió perdón por la manera en la que hizo las cosas. No sé cómo habrá llevado la ruptura, yo la he llevado bien, en ningún momento me he venido abajo. Su relación con Isaac me olió rara porque no entendía esa química desde el primer día", cuenta el participante.

A continuación, ha llegado el turno de Marina. "A mí esta experiencia me ha cambiado la vida, sé que he hecho cosas mal, pero no me arrepiento de nada. Si no hubiese estado toda mi vida con una persona con la que realmente no era feliz. Al principio estaba muy enamorada, me entregué por y para él con 16 años, tanto que me olvidé de mí", confiesa.

Marina, ha revelado que Jesús trató tener con ella más que una amistad. "Intentó mantener relaciones conmigo y volver conmigo. Yo fui la que le dije que necesitaba hablar con él para sentirme mejor. Me recogió en su coche y empezamos a hablar tranquilamente, pero intentó eso…", se ha sincerado. "Esa noche que quedamos me dio a entender que seguía teniendo deseo, un poco surrealista después de todo lo que había visto. En ese momento si yo hubiera dado un pequeñito paso, estaría con él".

Jesús, que se encontraba en la sala de visionado, ha estallado al escuchar estas palabras y ha bajado las escaleras para reencontrarse con su ex. "¡Me buscaste tú!. Eres muy cara dura, vas a hacer que me valla de aquí", ha amenazado él. "Vaya pedazo de falso, me comiste el cuello", ha insistido ella.

Por si fuera poco, Marina asegura que Jesús nada más montarse en el avión envió un mensaje a su familia contando todo lo que ella había hecho. "Es que tú tergiversas las cosas y quería que supieran la verdad", se ha defendido él.

¡Marina e Isaac están juntos!