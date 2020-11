Marta y Dani: su romántico viaje juntos tras 'La isla de las tentaciones'

En 'La isla de las tentaciones tres meses después' descubrimos que Marta y Dani no habían vuelto a verse desde que volvieron de República Dominicana. "Yo me vi en República Dominicana, piscina, playa, piña colada, diez tíos y encima uno que era Dani que me encantaba. Yo estaba amargada con Lester. Siempre me acordaré de él cuando me acuerde de cómo me quite al otro. Pero él tiene Alicante, yo Canarias, y yo tenía que reformar mi vida", explicaba la de Las Palmas.