El paso de Marta por ‘La isla de las tentaciones 2’ no ha empezado con buen pie . Su enfrentamiento con Elisa la ha separado de Lester y se vivieron momentos de lo más tensos en el estreno del programa. Pero ¿qué pasó después? Os lo contamos.

‘Viva la vida muestra unas imágenes inéditas de lo que sucedió tras la discusión entre la pareja en las que vemos, por un lado, a un Lester hablando con Elisa de lo sucedido. Ella dice que su novia la ha atacado, que le ha llamado de todo y ella no le ha dicho nada.

Además, el resto de las solteras coinciden con ella y le dicen a Lester “tu novia va a saco”, a lo que él responde que "es una guerrera”. Por otro lado, Marta se derrumba en la otra villa, pues no entiende nada de lo que está sucediendo.

“Es patético, cuando se tiene algo seguro, no se cuida. Quiero que me vea tan feliz que pida una hoguera de confrontación, que diga ‘necesito verla”, confiesa Marta. Por otro lado, se derrite ante los piropos y ánimos que recibe por parte de Edu. Él, por su parte, reconoce que le gusta Marta.