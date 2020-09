Mayka y Pablo esperan darse cuenta en 'La isla de las tentaciones' que son el uno para el otro: "Yo voy a vivir la experiencia al máximo"

Quiénes son Mayka y Pablo

Mayka y Pablo son una pareja de murcianos que llevan tres años juntos. Sus comienzos no fueron fáciles ya que al principio él no quería tener nada serio, así que siguió quedando con otras chicas. Eso generó mucha desconfianza en Mayka, que le perdonó porque no eran novios formales pero no pudo superar los celos.