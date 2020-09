La frase que todos los concursantes le dijeron a Sandra Barneda al poco de empezar: "Si lo llego a saber no vengo, esto es más duro de lo que pensaba"

Cien por cien real

Hay quien dice que las parejas ya van sabiendo a qué se enfrentan porque vieron la primera edición, pero Sandra Barneda niega esta idea. “A todos les ocurrió que no pasaron ni 24 horas para que me dijeran ‘si lo llego a saber no vengo, esto es más duro de lo que pensaba”, explica. Eso se debe a que están completamente aislados y a que no vuelven a hablar desde que se les separa. “No pueden mantener un personaje porque les sorprende a ellos mismos ver a su pareja cuando no está con ellos, eso no lo vemos nunca”, argumenta Barneda.