Cuándo y dónde ver 'La isla de las tentaciones': gran estreno, el miércoles a las 22.00 h en Telecinco

La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' está a punto de arrancar y no puedes perderte ni un solo programa de los que se emitirán a lo largo de las próximas semanas en los canales de Mediaset. El reality presentado por Sandra Barneda se emitirá en Telecinco y Cuatro, donde la audiencia podrá disfrutar de programas por semana y, además, un debate dirigido por Carlos Sobera.

Para empezar a conocer a nuestras parejas y solteros, este martes, a partir de las 21:00 horas, podrás ir calentando motores de cara al gran estreno con un especial en mitele PLUS en el que podrás disfrutar de los primeros 30 minutos del programa en exclusiva. Para ello, solo tendrás que suscribirte a mitele PLUS y ser el primero en ver el comienzo más esperado de la temporada el próximo martes 22 de septiembre. No te lo pienses y disfruta antes del estreno en televisión del programa del que todo el mundo habla.