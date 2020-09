Cinco cosas que nos enseñó la primera edición de 'La isla de las tentaciones'

Cinco parejas se enfrentaron a sus miedos y aprendieron de la experiencia.

¡'La isla de las tentaciones 2' se estrena muy pronto en Telecinco y Cuatro!

La nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ llega muy pronto a Mediaset. Ya hemos podido ver algunos avances de lo que está por venir (¡qué ganas!) pero no podemos evitar echar la vista atrás y hacer una reflexión para recordar qué fue lo que nos enseñó la primera temporada.

Todo se termina sabiendo (hagas lo que hagas)

Sí, amigos. Puedes estar dándolo todo de fiesta y tontear con alguien sin pensar en las consecuencias pero lo cierto es que, al final, todo se sabe y nada es eterno. Por mucho que no veas a tu pareja en días y creas que ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, todo se termina descubriendo. Así que más vale andarse con cuidado y priorizar la fidelidad si no quieres que luego te pidan explicaciones por tu comportamiento. Algo así les ocurrió a Ismael y Andrea, ¿recuerdas la reacción de él a las imágenes de ella en la cama con Óscar?

Tu pareja no siempre se comporta igual delante tuya que cuando tú no estás presente

Y, si no, que se lo digan a Susana, que vio unas imágenes de Gonzalo en las que no le reconocía. En ellas, el chico se comportaba de una forma distinta a la que ella solía estar acostumbrada, con unos comentarios que a ella no le gustaron ni un pelo. Toda una sorpresa (y una decepción) que terminó con una de las rupturas más sonadas de la edición.

No puedes poner la mano en el fuego por nadie

Observar lo que hace tu pareja cuando tú no estás delante, puede resultar un juego de lo más peligrosos a la par que revelador. Cinco parejas pusieron su amor a prueba y más de uno alardeaba de confiar 100% en su novio o novia. Pero los chascos no tardaron en aparecer y, si le preguntan a Álex y Fiama si pondrían de nuevo la mano en el fuego el uno por el otro, seguramente ahora responderían que no. Porque se quemaron pero bien…

La confianza, la base principal de una relación

Confianza, sinceridad, compromiso… son algunos de los pilares sobre los que se sustenta una relación de pareja. En ellos trabajaron José y Adelina, que demostraron que se puede ser fiel en una isla plagada de tentaciones. Salieron del programa con propuesta de matrimonio incluida aunque, a día de hoy, la pareja ha comunicado que han roto su noviazgo (ups). Eso sí, lo aprendido con ellos, aprendido está.

La importancia de perdonar