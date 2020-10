El largo camino que tuvo que recorrer Melyssa Pinto para encontrarse con Tom en la Villa de los chicos

“Tom no es así, para mí la relación está terminada. Si ya era celosa, ahora lo voy a ser más. Sandra no quiero perderle, pero es que no puedo perdonar estas cosas. No puedo con mi vida me quiero morir. Encima el caradura dirá que quiere estar toda la vida conmigo, el muy cabrón de mierda. El que quería venir aquí era él porque no confiaba en mí, es un desgraciado”, decía la joven sin poder parar de llorar en la primera hoguera.

La participante no pudo reprimirse y cuando sus compañeras la perdieron de vista, decidió saltarse las normas del programa y en vez de pedir una hoguera de confrontación para contarle a su novio lo que le había molestado se escapó de la Villa para llegar hasta donde se encontraban los chicos y plantarle cara directamente. “¡Tom Brusse, eres un desgraciado, lo he visto todo, que lo sepas. Nunca más me vas a ver en tu vida. Eres un desgraciado, he visto como te lamían el cuello y como te tirabas encima de Sandra. Y me da igual porque eres un desgraciado de mierda. Eres un hijo de puta!”, estallaba Melyssa. “Los chicos a mí ni se me han acercado porque no les he dejado. Juegas si te da la puta gana. Tú te vas a la mierda”.