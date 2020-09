Melyssa, desesperada tras de ver más imágenes del 'tonteo' de Tom con Sandra: “Me quiero morir”

La extronista ha continuando viendo imágenes de su novio

Después de ser consolada por sus compañeras tras ver el acercamiento de Tom con Sandra, unas de las tentadoras, Melyssa ha vuelto a la hoguera y le ha pedido a Sandra Barneda continuar visionando todas las imágenes. “Quiero verlo todo, Sandra”, le pedía a la presentadora mientras lloraba desconsolada.

Rota, Melyssa se sinceraba: “Es que no puedo perdonarlo y lo voy a perder…”. Entre sollozos, explicaba que lo que más le había dolido de todo lo que había visto era que Tom diera “un beso en la cara y le chupe el cuello, porque me dijo que no me iba a faltar el respeto”.

Sin poder aún creer todo lo que estaba viendo y sintiendo, la extronista de ‘MyH’ abría su corazón ante sus compañeras y la presentadora: “Es que Tom no es así o yo creía que no era así, y reconocía: “Para mí la relación se ha terminado porque si yo ya era celosa antes ahora lo voy a ser más todavía […] Es que no quiero perderle, Sandra, pero no puedo perdonarle estas cosas”.

Su dolor no se quedaba ahí, Melyssa aún tenía que ver la cita de Tom con Luzma en la playa y cómo, en otro momento, su novio recibía un sugerente masaje de Sandra y estallaba: “Me molesta igualmente ya, que diga que pude ser que encuentre el amor. [..] Yo si me he comportado como una mujer que quiere a su novio, él no. Es que ha hecho todo lo contrario a lo que yo quería, todo”.