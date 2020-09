Melyssa se escapa y asalta Villa Montaña

A pesar de no tener claro el rumbo, Melyssa logró llegar a la villa de los chicos. "¡Tom Brusse!" , gritó al entrar. " ¡Eres un desgraciado! He visto todo que lo sepas. Nunca más me vas a ver en tu vida. Eres un desgraciado. He visto cómo te lamían el cuello. He visto cómo te tirabas encima de Sandra . Y me da igual porque eres un desgraciado de mier**", decía fuera de sí.

Tom enseguida se acercó acompañado por los chicos. Lester intentó mediar pero Melyssa no atendía a razones. "Es un juego", intentaba justificar Tom. "¡Que no es un juego! Yo no he hecho nada. Los chicos incluso me han dicho que no se podían acercar porque yo no les he dejado. Es un juego porque a ti te da la p*** gana. Tú te vas a la mier**", respondía ella.