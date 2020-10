Inédito| Las chicas vuelve destrozadas a su villa mientras los chicos se ríen de los solteros: "Es un 'perroflauta"

La primera hoguera de 'La isla de las tentaciones' nos dejó sin palabras. La huida de Melyssa, la decepción de Melodie , las lágrimas de Marta ... Lo cierto es que las chicas se tomaron muy mal las imágenes de sus chicos, pero lo que no habíamos visto es la vuelta a casa, cuando en el coche intercambiaban impresiones, hasta ahora.

Ellas volvieron en el coche hacia Villa Playa completamente destrozadas y dándole vueltas a lo que habían visto, pero sin embargo los chicos volvieron a su hogar dominicano muy seguros de sí mismos: "Yo no he visto nada raro, me gusta que se lleve bien con el 'perroflauta' ese", decía Tom entre risas.