Mónica ha sido la primera soltera expulsada de 'La isla de las tentaciones 3' . Se presentó como "la diosa de ébano" de la edición pero finalmente no parece haber congeniado con ninguno de los chicos. Sandra Barneda les dio la oportunidad de expulsar a una de las diez solteras para dar la bienvenida a una nueva. Por unanimidad, Hugo, Diego, Raúl, Jesús y Manuel decidieron que Mónica no continuase .

Mónica en ese momento no se lo esperaba para nada. Con una sonrisa se marchó diciendo que no pasaba nada, pero lo cierto es que después hizo más de una confesión sobre su paso por el reality.

"Yo busco chicos liberales y ellos son más clásicos y chapados a las antigua. Respecto a los comentarios de las compañeras es normal porque todas compiten y luchan por tener una cita con el chico. La verdad es que no tengo ninguna crítica. Yo soy así. La gente que me conoce sabe cómo soy y yo me siento muy bien con lo que he vivido. Con eso me quedo", sentenciaba antes de poner fin a la aventura.