A la "diosa de ébano" (así fue como la soltera se presentó) le pilló totalmente por sorpresa. "No me lo esperaba. Esto ha sido una experiencia increíble. He intentado hacerlo lo mejor que he podido pero si no ha podido ser, no pasa nada", confesaba. Aún así, se marchaba de buenas formas: "Para mí ha sido muy bonito y espero que encontréis lo que estáis buscando aquí. Ha sido un placer conoceros", le decía a sus compañeros.