En plena hoguera, Diego ya advertía que si el noviazgo terminaba en la isla, él se quedará con el perro. " El perro está a mi nombre . Que ahora se lía con el chaval este y tal… el perro es mío, se queda conmigo. Me sorprende que me diga que me ama con locura y a los dos días esté así con ese chico insinuando que no lo deja conmigo por el perro. Hace bien en llorar por el perro porque como haya un beso que se olvide", aseguró a Sandra Barneda.

Diego, "decepcionado" con Lola tras la hoguera

"Ha ido mucho peor, multiplicado por diez, de lo que pensaba. Pero es lo que hay. Hemos venido a jugar y aquí se juega de verdad. No sé si Lola querrá dar alguna explicación posteriormente. Me ha decepcionado. He visto cosas que no me han gustado para nada y vamos a ver cómo va avanzando esto", advertía muy serio.