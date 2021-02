Manuel cae en la tentación y es infiel a Lucía con Fiama y Stefany en la misma noche

Su llegada a Villa Playa causó impacto en los chicos , que no esperaban para nada que la nueva soltera fuese una vieja conocida. En concreto, Jesús y Manuel fueron los que más se interesaron por esta llegada. Manuel no ocultó que la había visto en la primera edición del reality y que le parecía muy guapa . Y con cada halago que Manuel hacía a la canaria, más seria se ponía Stefany, la soltera con la que hasta ahora tiene más feeling.

Manuel se besa en la misma noche con Fiama y Stefany

Entre bailes, risas y acercamientos, Fiama se aproximó a Manuel y empezaron a hablar y a tontear. "A mí la que más me parece que me puede poner contra las cuerdas es Stefany, pero yo no contaba contigo. Yo te he visto entrar y he dicho 'uf'. A mí que tú puedes llegar a intimidarme, es que es verdad. Mentiría si no lo dijera", le confesaba Manuel a Fiama mientras se miraban intensamente a los ojos.