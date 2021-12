Nico ha protagonizado otra huida en 'La isla de las tentaciones 4'. No es la primera vez que uno de los participantes no pueden tolerar ver determinadas escenas de sus parejas. En el caso de Nico, saber que Gal·la ya está dejándose llevar a más no poder con Miguel ha provocado tal malestar en él que solo vio una forma de desfogarse: salir corriendo de la hoguera. No obstante, Nico está haciendo lo mismo en Villa Playa porque de hecho primero se acostó con Miriam y ahora con Rosana.