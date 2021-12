Nico, de Gal·la: "Ella es una tía muy rara, muy borde, poco cariñosa y poco mimosa"

A Nico no le ha gustado la actitud de Gal·la en la villa

El exfutbolista cree que su novia le trata como un "tonto"

Nico se está dando cuenta durante su estancia en ‘La isla de las tentaciones’ de que su relación de pareja no está tan bien cómo pensaba. Además, reconoce que en muchos momentos se sorprende más preocupado por si esa noche va a haber una fiesta de disfraces en Villa Playa que por cómo se encuentra Gal·la.

En su primera hoguera, el exfutbolista no vio imágenes de su chica, por lo que ya tenía muchas ganas de saber de ella. Pero lo que descubrió en la tablet le sorprendió mucho: no se esperaba ver a Gal·la tan bien y tonteando con Miguel. “Pensaba que iba a ver una Gal·la rota y veo una diferente. Necesitaba verla, pero no tan a gusto. Además, es que a ella no le gusta lo del jacuzzi con un montón de tíos, ella es muy reservada y le encanta mantener las distancias”.

Nico no sabe decir nada bueno de Gal·la

Nico ha contado que está descubriendo que no era feliz con Gal·la y ha arremetido contra ella: “Está conmigo porque sabe que no va a encontrar a una persona tan buena como yo. Ella es una tía muy rara, muy borde, poco cariñosa y poco mimosa, nunca me expresa lo que siente, le aburre todo y yo soy todo lo contrario”.

Ante estas duras palabras, Sandra Barneda le preguntó por las cosas buenas de su novia y la respuesta de él fue incluso más clarificadora: “Es que ahora mismo no te sé decirlas, lo debería de pensar, pero las tiene”.

A Nico le molestaron mucho dos de las afirmaciones de Gal·la. Por un lado, explotó cuando la escuchó decir que él no estaba su nivel: “Llevo pidiéndole que me dé vida un año y medio y me está diciendo que no estoy a su nivel cuando no me hace ni puñetero caso. ¿Vive como una reina y me está diciendo que no estoy a su nivel? Ella me ve como que soy bueno y me trata como un tonto, me da mucha rabia”.

También explotó contra su novia cuando dijo qué era lo que más le gustaba hacer en el sexo: “Es un tema que no me apetece hablarlo, pero no puede decir que le gusta bajar ella cuando no baja. Nuestra relación iba fatal en todos los aspectos de nuestra vida”.

La hoguera de Gal·la