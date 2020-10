El primer beso de Andrea y Cristian: “Me está despertando algo que tenía dormido”

Aunque Cristian parece estar seguro de que nada ni nadie le va a poder hacer caer en la tentación porque él está muy enamorado de Melodie , los comentarios de ésta sobre la relación y el constante pico-pala, pico-pala que Andrea tiene con él parece que han comenzado a hacer un poquito de mella en él “Andrea me está despertando algo que creo que tenía dormido” . Y es que a nadie le amarga un dulce y le está gustado eso de que le regalen los oídos, estén pendiente de él y le digan lo guapo que es a cada momento.

Andrea está intentando superar su ruptura con Óscar y saber que se lo está pasando muy bien con Mayka a escasos metros de allí. No le está resultando fácil, pero sabe que ha entrado en ‘La isla de las tentaciones 2’ a tentar y Cristian es el chico que más le gusta. Ambos no han necesitado tener citas para que Andrea se sienta cada vez más cerca de él: “Con Cristian estoy cada vez más a gusto y aprovecho por las noches para tener acercamiento con él ”.

Cristina por su parte, se deja llevar seguro de que no va a caer en la tentación “Ya que no vamos a follar por lo menos nos reímos”. Y es que Andrea lo está haciendo muy bien, tiene con él un ratito de consuelo “Te veo agobiado y me gustaría preguntarte” y de repente un ratito de diversión…