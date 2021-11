Tras despedirse, Rosario y Álvaro reconocieron que tienen mucho peligro en las villas. “Con Suso tengo un rollo raro, no sé si es conexión, pero estoy muy cómoda con él”, dijo ella. Cuando entablaron conversación durante la cena incluso le dijo que prefería “huir” de él porque es muy peligroso: “Tenemos rollito. Estoy tan cómoda que me da un miedo… ”.

Mientras, Álvaro también se encontraba muy cómodo en Villa Playa. “Tengo mucho peligro aquí”, reconocía a sus compañeros. Además, desveló que había hecho cosas que no le iban a gustar nada a su novia cuando cortaron: “Yo la he fallado y ella a mí. Es muy vengativa. Si hago cualquier cosa no sé cómo va a actuar”.