En previsión del temperamento de Zoe, Josué intentó animar a su chica pidiéndole que confiase en él. "No quiero que sufras ni lo pases mal. No des rienda suelta a tu imaginación. Sabes perfectamente cómo soy y lo que siento por ti. Yo te quiero y te amo", le dijo antes de despedirse de ella. Entre lágrimas, Zoe se quedó destrozada por la separación . "No quiero salir de aquí sin ti, por favor", le pidió a su novio.

A Rosario no le gustó nada el primer acercamiento de su novio Álvaro con una de las solteras . "Yo sé que te gusta. Te conozco", le reprochó. Él no quería despedirse así y le prometió que solo va a conocer a sus compañeras de villa. Lo mismo le ha respondido Rosario, que además de sinceridad pidió a su pareja que no se montase películas si la ve muy cerca de los chicos. "Tú sabes cómo soy", le recordó.

La canaria le prometió que no le causaría daño pero le recordó que tenía que hacer un esfuerzo por no rayarse. De igual manera, le advirtió que habían acordado un límite que era imposible de mantener. "Ayer estuvimos todos en el jacuzzi y...", confesó Tania pero nada más decirlo Alejandro entró en cólera: "¡Yo no he entrado en el jacuzzi! No, te lo dije, que no me gusta. ¡Me vas a fallar! ¡Lo sabía!", se quejó.