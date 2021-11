En el primer debate de ‘La isla de las tentaciones 4’ hemos descubierto un bombazo que no nos esperábamos. Uno de los colaboradores presentes en el plató se ha liado con uno de los participantes del programa. Había muchas apuestas: podría ser Suso, Marta Peñate o incluso Nagore… pero quien no nos esperábamos que protagonizara la noticia era… ¡Marina!

Alejandro y Marina se liaron un verano hace unos años. En ese momento ella lo había dejado con Jesús y él aún no había conocido a Tania, pero estaba a punto de hacerlo. Por eso dice que dejó a Marina, para centrarse en su actual novia. "En 2019 estuvo conmigo de rollo y estaba superenchochada. Conocí a Tania y corté con Marina. No le hablaba siquiera, pasaba de ella. Ella se mosqueó conmigo porque no le fui claro", explicó Alejandro.