La cara de Sandra Barneda al escuchar un comentario de Nagore sobre los compañeros de trabajo

Por fin h a arrancado la nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' y las parejas ya están divididas en sus villas, donde a partir de ahora se pondrán a prueba con los solteros y solteras que les acompañas. La cosa no ha empezado suave precisamente y para enterarnos de todo, esta vez es fundamentar seguir 'El Debate de las Tentaciones' ya que hemos podido ver la primera fiesta en exclusiva .

Además de eso, el programa tenía una información bomba que señalaba a todos los colaboradores: Uno de ellos habría tenido algo con algún integrante de las parejas de esta edición. El cebo que ofrecía el programa señalaba que el colaborador podría ser Suso, Nagore, Kiko Matamoros, Terelu Campos, etc.

Suso se ponía nervioso cuando Sandra Barneda anunciaba que iba a decir el nombre del colaborador, pero precisamente ese vídeo con las caras de los colaboradores nos ha dejado un momentazo protagonizado por Nagore Robles. "Me ha molestado que en ese vídeo me hayáis puesto a mí. Todo el mundo sabe que yo con la gente con la que trabajo no tengo absolutamente nada".