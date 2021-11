Arranca una nueva edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ con un montón de novedades

Rosario y Álvaro son la quita pareja dispuesta a poner a prueba su relación

Algunas parejas ya conocían a los solteros

Por fin ha comenzado la cuarta edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ y lo hace con un primer programa de infarto que nos ha dejado ya momentos que sin duda darán mucho que hablar. Desde el minuto uno, las playas de República Dominicana ya notan la tensión de tener a nuestros participantes en sus Villas y es que en la presentación de los solteros y en la posterior Ceremonia de Collares.

Los primeros encontronazos se producían cuando las parejas se percataban de que algunos solteros les eran familiares, y es que se conocían algunos de ellos. Sandra, por ejemplo, reconocía a dos de los solteros, al igual que Tania y Zoe también conocían a algunas caras, algo que no sentaba nada bien a Josué: “Ella siempre igual, conoce a todos”.

Alejandro, a por Suso

Tania reconocía a Suso. Según ella, le conoce porque es canario aunque ha dejado claro que no ha tenido nada con él, aunque eso le ha bastado a Alejandro para aumentar la atención en el soltero. “Espero que no tengas nada”, decía. El soltero por su parte, echaba más leña al fuego: “Te veo muy nervioso”.

Alejandro enseguida ha saltado atacando a su ‘oponente’: “¿Tú te has visto a ti y me has visto a mí? Tú no tienes nada que ver conmigo. Pongo la mano en el fuego a que no te vas a comer nada”, le decía. El soltero, por su parte, se mostraba amenazante: “A ver si te vas a quemar en una Hoguera”.

Nico y Gal·la, ya a la gresca

Cuando Sandra Barneda preguntaba a las parejas qué solteros y solteras habían llamado más la atención, Nico se mostraba reticente a contestar por si se molestaba su novia: “Ya no sé qué decir, porque le va a molestar. No quiero que me cohíba eso, te lo digo”, comentaba antes de señalar a las chicas que más le habían gustado.

Al decir qué chicas eran las más atractivas, su novia ya no se podía contener: “¿Tienes que mencionarlas a las diez?”, preguntaba. Él se defendía diciendo que solo contestaba a lo que le habían preguntado, pero que como ella no hay ninguna. “Yo te quiero a ti”, le confesaba. Por su parte, ella se mantiene en que su chico se ha equivocado y cree que no todas las que ha dicho le resultan atractivas.

Zoe y Josué protagonizan un sonado enfrentamiento en la Ceremonia de Collares.

Sin duda, el pique máximo ha sido el de Zoe y Josué provocado por la supuesta actitud de Diriany. En su presentación, la soltera que dice ser una mezcla entre Angelina Jolie y Rihanna, aseguraba que jamás le han dicho que no, algo de lo que se han mofado las chicas, pero la tentadora ha sabido responder: “Ya te digo yo que a él le voy a gustar, al del pelito azul”, comentaba refiriéndose a Josué.