El tonteo de Josué y Diriany: "Si hubieras venido a mi trono, a lo mejor no me hubiera ido con Zoe"

La pareja de Josué y Zoe salió de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' en una final llena de amor, tras haber pasado momentos muy bonitos y otros que no lo fueron tanto. La estancia de Josué como tronista del programa ha sido protagonista de el primer encuentro con una de las solteras, Diriany , con la que ha mantenido un evidente tonteo .

Josué tiene claro que quiere vivir esta experiencia y disfrutar porque ha visto buen rollo entre todos. Los cumplidos han volado entre Josué y Diriany la primer anoche. La influencer le ha ha hecho saber que le parece guapo a Josué y él se deja querer: "Vas a machete. Me han chivado que has estado en Mujeres y Hombres". "Me dijeron que fuera a tú trono", le desvela la tentadora, haciendo reaccionar a Josué ante la sorpresa de sus compañeros.