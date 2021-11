Aunque para algunas parejas, lo cierto es que no hacían falta presentaciones, puesto que ya se conocían de antes, algo que no ha gustado nada entre la otra parte de las parejas. Antes de que los solteros comenzaran a desfilar para decir su nombre y que los podamos conocer más, algunas parejas han puesto caras de circunstancia viendo que algunas caras les eran familiares.

La primera en decirlo era Sandra. La novia de Darío contestaba a Sandra Barneda cuando le preguntaba qué soltero había llamado la atención: “ De ahí me llaman dos la atención porque los conozco. Sé quienes son . Personalmente nunca he hablad con ellos”, decía refiriéndose a Miguel y a Sergio. “Sergio por ejemplo es de la zona de Alicante, y Miguel me ha contestado a alguna historia de Instagram”, comentaba ante la atónita mirada de Darío.

Tania, pareja de Alejandro, también tenía viejos conocidos entre el grupo de solteros: “De todos conozco a uno, a Suso. Es canario”, comentaba pasando un poco por alto, aunque también decía que era uno de los que más atractivos le parecía, pero asegura: “ Le conozco porque sé dónde trabaja , pero no he tenido nada con él”.

Tras ver que algunos no eran para nada desconocidos, tocaba el turno de presentar al resto, y entre ellos hay perfiles muy dispares. Desde una influencer que reconoce ser una mezcla entre Angelina Jolie y Rihanna, que no ha gustado nada a Zoe, hasta un chico con un cierto parecido a Acuaman con el que los chicos han reconocido estar "asustados".

Zoe entonces se encaraba con Josué: “Me parece genial que te hayan puesto todos los collares pero no, este no. No me da la gana que tengas citas con chicas maleducadas”. La joven pedía disculpas a Sandra Barneda por su actitud, pero su novio se mantenía serio: “Quiero que me devuelva el collar, porque si estamos aquí en parte es por tu desconfianza y tus celos”, le reprochaba. Zoe, por su parte, se levantaba a devolvérselo y le pedía un beso, pero Josué se ha negado a dárselo por el enfado.