Lucía ya se ha hartado de Manuel . No soporta ver las imágenes de sus besos, caricias, etc. con Fiama, por lo que ha pedido una hoguera de confrontación para poder decirle todo lo que piensa cara a cara. Ahora es Manuel quien debe decidir si acudir o no a la cita... ¿Se presentará o preferirá no ver a Lucía?

En el avance que pudimos ver en el debate el pasado lunes descubrimos qué ocurría después de que Lucía se marchara de la hoguera, superada tras ver cómo Fiama y Manuel tenían sexo. Sandra Barneda le trasladó al gaditano la petición de Lucía de tener una hoguera de confrontación, a lo que él respondió: "Yo he hecho lo que he sentido y creo que ella todo lo que está haciendo es por despecho. Creo que cuando se da cuenta de que es por despecho se viene abajo y se hunde. Ella también me está intentado a pagar con la misma moneda. Yo he hecho cosas mal aquí, pero ella ha hecho cosas mal allí. No me arrepiento de nada", dijo.