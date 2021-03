Lucía estalla contra Manuel y pide una hoguera de confrontación: "Sé que es un asqueroso"

En la última hoguera Lucía descubrió que Manuel había tenido sexo con Fiama

La participante ha pedido una hoguera de confrontación para tener un cara a cara con su novio

En la última hoguera, Lucía llegó a su límite al descubrir que Manuel había tenido sexo con Fiama. "No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi limite, que fin", aseguró levantándose y marchándose de la hoguera. Pasados unos minutos, la gaditana regresó junto a sus compañeras y pidió a Sandra una hoguera de confrontación.

"Siento haberme ido pero no voy a dar aquí el numerito ni el espectáculo de nada. Me quería tranquilizar, yo no me merezco esto y quiero ponerla las cosas en su sitio. Yo quiero echármelo a la cara y decirle lo que le tengo que decir, ya está. Quiero decirle lo que pienso y que se explique. A ver cuando me vea la cara si es capaz de explicarse. A ver si es un hombre y habla porque aunque me haya querido engañar a mí misma, sé que es un asqueroso", se sinceraba la participante.

La presentadora, hacía llegar la petición a Villa Playa y preguntaba a Manuel sobre su infidelidad con la canaria.

La reacción de Manuel a la hoguera de confrontación