" No es justificación pero tenía las hormonas alteradas y caí en el error de hacerlo ahí, sin pensar en nadie. Yo te veía bien con Carla porque la agarrabas y besabas y quizás me confundí por eso", lloraba amargamente la leonesa.

Cuando Sandra le hizo a la participante la gran pregunta, ella aseguró que quería regresar a la villa para demostrarle a su novio que seguía enamorada de él. Diego por su parte, coincidía en su deseo de continuar en el reality . "Ella ya ha descubierto que no quiere estar con ningún soltero, yo tengo que descubrir que puede pasar con Carla", dijo.

Pero, ¿Qué pasó durante la hoguera de confrontación en Villa Montaña? Lucía aprovechaba la ausencia de su compañera para acercarse a Carlos y confesarle que se sentía utilizada por él. Entre sensuales bailes y miradas cómplices, el sevillano y la gaditana se sentaban juntos en uno de los sofás . "¿Y ese beso que me has dado ahí?", le preguntaba él.

La novia de Manuel hacía un gesto de negación y é rectificaba: "Vale, pues no me has dado ningún beso".