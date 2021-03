" No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso , que no, que se terminó, que he llegado a mi limite, que fin", aseguró levantándose y marchándose de la hoguera.

A su vuelta, la participante pide una hoguera de confrontación a Sandra Barneda, que rápidamente traslada la petición a Villa Playa. "Yo he hecho lo que he sentido y creo que ella todo lo que está haciendo es por despecho. Creo que cuando se da cuenta de que es por despecho se viene abajo y se hunde. Ella también me está intentado a pagar con la misma moneda. Yo he hecho cosas mal aquí, pero ella ha hecho cosas mal allí. No me arrepiento de nada", reacciona Manuel.