Raúl se viene abajo tras descubrir que Toni estaba en la habitación de Claudia: "Está jugando conmigo"

Claudia y Toni tienen cada vez más complicidad

Diego le ha contado a Raúl que el soltero estaba en la habitación de su novia

Raúl no ha podido evitar derrumbarse frente a sus compañeros

Diego tuvo la oportunidad de ver en directo las imágenes de Lola. A parte de prestar mucha atención a todo lo que decía su novia, el cántabro también se fijo en que Claudia estaba con Toni en su habitación. Al cantante no le quedo otra que contárselo a sus compañeros, provocando las amargas lágrimas de Raúl.

"Ha sido un jarro de agua fría porque no me lo esperaba para nada. Siempre he estado muy seguro de mí mismo y aquí me he dado cuenta de que soy más débil", comentaba el canario. "Esto es una p*** mierda, una p*** basura. ¿A qué está jugando? Me da coraje que no piense en mí. Yo nunca haría eso, nunca. Yo puedo estar mal pero nunca me llevaría a nadie a la habitación. Estoy hasta la p**** de que juegue conmigo, nadie juega conmigo. Si se presta a eso es que no me quiere", lloraba el canario.

"A lo mejor no está pensando tanto en mí y eso me mata porque está jugando a un juego que no entiendo. A mí me ha fallado indirectamente", se sinceraba Raúl con Hugo.

"Esto es una experiencia muy psicológica. Yo tenía las cosas claras, pero a lo mejor no lo estoy tanto. La echo un montón de menos, la quiero un montón. Solo estoy deseando que acabe esto para irme a mi isla con ella y empezar una vida juntos. Aquí me he dado cuenta de que quiero compartir mi vida con ella, si entro aquí y la pierdo me arrepentiría toda la vida".

Claudia y Toni avanzan a pasos agigantados