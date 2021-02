Diego se emociona al ver las imágenes en directo de Lola: "Le daría un abrazo enorme"

Lola estuvo a punto de caer en la tentación con Simone

Diego se ha besado con Carla y Jennifer

Ahora Lola solo piensa en arreglar su relación con Diego

Sandra Barneda ha irrumpido en la villa de los chicos con una importante noticia. Uno de ellos tendría la oportunidad de ver las imágenes en directo de una de las chicas durante diez minutos. Por unanimidad, el elegido ha sido Diego. "Estoy nervioso y tenso porque me estoy jugando una relación de tres años y medio con la persona que más me importa en la vida", le decía el cántabro a la presentadora. "Me preocupa verlo de la forma que ni creo, ni quiero verla. No puedo evitar pensar que puedo verla sin pensar nada mí, muy cercana a Simone".

En las imágenes, el extronista ha podido ver a su novia rota de dolor, asegurando que lo único que le interesa es arreglar su relación.

"Pienso en cuando empezamos nuestra historia. En verdad éramos ideales. Es que es mi ratonín. Me he dado cuenta de cosas que me faltaban en la relación y luego pienso es que tenía todo por otro lado. Es muy frío pero cuando me da un beso me lo da de verdad. Me he encaprichado pero es que ahora... Tengo miedo de que piense que me he olvidado de él. Yo vine súper enamorada. Éramos tan iguales para algunas cosas, me ha hecho reír tanto. Es la persona que más feliz me ha hecho. Me imagino su cara del día de la despedida, con sus ojitos azules…Yo aquí me he equivocado, me he dejado llevar, no sé qué me ha pasado. Necesito verle, necesito abrazarle", lloraba Lola.

"La veo mal, pero es contradictorio porque me hace estar contento. Ella me ha visto a mí haciendo algo mal y como que está pensando en arreglarlo y yo pues toda mi vida he actuado con todo el mundo de otra forma. En plan, cuando alguien me hace algo mal pues yo al final… pierdes familia, pierdes amigos, con mi exnovia también me porte igual, la perdí por eso", se ha emocionado Diego.

"Lola es una chica con la que llevo mucho tiempo, mi madre también me dice que muestre más, que deje un orgullo al lado. La vida la tomo como una selva en la que tienes que ser fuerte o duro. Me va a costar asimilar lo que he visto pero la verdad es que me ha gustado ver lo que he visto. Está asustada porque conociéndome sabe que ahora la puedo liar en la villa. Estoy mal. No pensaba que esto iba a suceder aquí. Si la tuviera delante le daría un abrazo enorme y si se lanzara a darme un beso no me iba a apartar", ha confesado el cantante al borde de las lágrimas.

Lola pone fine a su acercamiento con Simone