Lola pone fin a su acercamiento con Simone y el italiano estalla contra ella: "Tienes un papel, no eres sincera"

Lola encontró un gran apoyo en Simone en República Dominicana

Lola se ha dado cuenta de que sigue enamorada de su novio

Simone no se ha tomado nada bien el rechazo

"Ya no le miro como le miraba, no le abrazo de la misma manera que le abrazaba, no entiendo como no se da cuenta de eso. No puedo seguir abrazándole, ni mirándole, ni sonriendo, ni nada de nada. ¿No se da cuenta de que estoy poniendo distancia y todavía viene a absorberme? Me agobia", cuenta desesperada.

"He estado con Simón en la piscina y no me apetecía estar con él. Me abrazaba y yo estaba indiferente. Yo veía a Marina e Isaac y decía yo no estoy así, estoy a disgusto. Os miraba y yo quería ir a jugar. No me ha dado un beso con Simone porque no me sale. No me imagino otra boca que no sea la de Diego", se ha sincerado Lola con sus compañeras. "Yo creía que estaba sintiendo algo por él, pero me he dado cuenta de que yo me enamoré de Diego, de cómo es él. Solo de imaginar que me ha dejado de querer me parte el corazón, yo le quiero. Ojalá puede arreglarlo. Mi corazón me pide que luche por tratar de solucionar lo que ha pasado aquí", decía deshecha en lágrimas.

Tras meditarlo con sus compañeras, Lola decidió sincerarse con Simone. "Me he dado cuenta de que estoy enamorada de mi pareja, quiero a mi novio y quiero arreglar mi relación. Quiero que vea que he puesto de distancia. Es verdad que me he dado cuenta de que yo necesito cariño y necesito vivir, pero quiero que sepa que lo quiero con él", confesó. "Te entiendo, no me lo esperaba, tampoco puedes pretender que no sea como soy. Ahora igual voy a ser un poco frío. A mí cuando a una persona no la veo sincera no puede estar cerca de mí ni un segundo", respondía él muy decepcionado.

La última cita de Lola y Simone

Sin embargo y pese a mantenerse firme con su decisión, a Lola todavía le quedaba afrontar su cita con Simone. A pesar de su distanciamiento en los últimos días, la participante trató de hablar con el soltero pero terminó abandonando la cita muy enfadada.

"Bueno imagino que te habrás dado cuenta de que he cogido la canoa yo sola. Me ha gustado muchos días estar contigo, pero he empezado a ver defectos que me han molestado, me han agobiado y me han presionado·, comenzó diciendo Lola. "No tenía ganas de hacer la cita contigo. Tú estás aquí haciendo un papel, es lo que pienso. Hace un minuto estabas en la piscina dándome cariño", le reprochó él.