Claudia tiene claro que quiere a Raúl

Sin embargo, sus sentimientos hacia Toni son cada vez más fuertes

Claudia aprovecha su cita con Toni para hablarle de sus dudas

Claudia se embarcó en la aventura de 'La isla de las tentaciones 3' muy segura de lo que sentía por Raúl. Sin embargo, la distancia, escuchar determinados comentarios de su novio y el rápido feeling que ha sentido con Toni, están sumergiendo a la canaria en un inmenso mar de dudas.

"Para mí era inesperable conectar con alguien, no me lo esperaba y me encanta. Siempre estoy feliz", confiesa a Toni. "Yo también", le asegura él. "Con Claudia ha habido un acercamiento en la piscina, estamos avanzando muy fuerte, noto que está más a gusto conmigo", explicaba más tarde el soltero.

Claudia decidió no esconderse más y hablar con Lara de lo que estaba sintiendo. "Tengo claro que quiero a Raúl pero a la vez pienso que a lo mejor cuando salga de aquí me doy cuenta de que no. Ayer fue como que me puse a pensar. Me atrae pero tengo pareja, es complicado", se sinceraba. "Si este chico te hace darte cuenta de que no estás tan enamorada de tu novio y descubres si realmente estas con quien estar o no, para eso has venido, aquí estás para rayarte, para confundirte y para darle vueltas a todo", le aconsejaba la novia de Hugo.

Mu decidida, Claudia aprovechó la cita para hablar con Toni de lo que le estaba sucediendo. "Mi relación es complicada, vas pensando una cosa, te das cuenta de otra y yo necesito aclarar cosas, darme cuenta de otras. Me he roto porque llevaba mucho tiempo conteniendo cosas de mi relación, tengo que dejar las cosas claras, valorarme más y solucionarme", rompía a llorar.

Poco después en la fiesta, Toni hablaba con Lara de sus sentimientos hacia Claudia. "Es que realmente me gusta, yo sé que su camino va a variar, me tengo que hacer la idea de que no va a acabar conmigo. Si a mí me escribe un día al día siguiente estoy en Canarias". "Nunca se sabe", le animaba ella.

