La reacción de Christofer al ver el beso entre Fani y Rubén, integra: "¡Estefaníaaaaaa!"

Fani y Rubén han pasado su primera noche juntos. " En todo momento me ha respetado . Cada día que pasa estoy más ilusionada, me apetece buscarle. Siento cositas en el estómago y estoy muy bien", explicaba la novia de Christofer muy sonriente.

La hoguera tampoco ha sido nada agradable para Fani. La novia de Christofer ha visto a través de las imágenes, lo mucho que está sufriendo su pareja. "Creo que mi relación con él me anuló un poquito como persona. Claro que le quiero, son siete años. Ahora le abrazaría y le besaría. Creo que me he dejado llevar sin pensar en él, siendo egoísta. Lo que ocurres es que Rubén ha despertado algo en mí que Christofer no conseguía despertar", ha contado.