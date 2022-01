Uno de los momentazos más históricos del programa (y de la televisión) fue el trío de Álvaro, Sabela y Rosana . A pesar de que había sido Sabela la soltera con la que Álvaro prácticamente mantuvo una relación dentro de Villa Playa; la última noche Rosana se coló en su habitación para rematar la broma que habrían tenido durante una fiesta: la de tener un cuarteto que finalmente Nico no se animó a hacer .

Pero, ¿qué pasó con Sabela y Rosana? En el plató la gallega no quería pronunciarse hasta que no lo hiciera Rosana, que no dudó en revelar que llegó a confesarle su fuerte atracción. ¿Fue correspondida?