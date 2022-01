Nico cayó en la tentación por partida doble durante su estancia en República Dominicana. El futbolista no lograba decidirse entre Miriam y Rosana. No fue hasta la cita final, cuando Sandra Barneda le obligó a escoger a una de las dos, cuando eligió a Miriam.

El ex de Gal·la y la soltera han llegado muy felices a 'La isla de las tentaciones' seis meses después. "Me cambia la cara, me haces feliz, me siento muy bien a tu lado. Es muy diferente a Gal·la, me da protagonismo en la relación. No estamos juntos, lo sabes porque no estoy preparado, el día que quiera estar contigo te lo diré", le ha asegurado él emocionado.

"Me ha sorprendido porque sabía que había algo en él que le frenaba conmigo, pero yo estoy abierta a conocerle y voy a esperar lo que haga falta. Hubo momentos que me dolieron mucho, pero me ayudaron a descubrir que me gustaba de verdad. Fue todo muy intenso. No puedo luchar contra mis sentimientos, por mucho que se esté besando con una chica me sale luchar para que eso besos sean para mí", ha explicado ella.

Sandra Barneda ha preguntado al futbolista por su relación con la otra soltera con la que cayó en la tentación, Rosana. "Rosana me habla para decirme que me invita a Mallorca, pero también se lo dijo a otro compañero. En la villa me lo demostró. La veía un poco dolida pero luego va y se mete en la cama con otro chico. No me hace sentir especial", aseguraba él.

"Vaya cuento que lleváis", ha irrumpido Rosana bajando las escaleras. La soltera se siente muy dolida por la actitud de Nico en la villa y no ha dudado en hacérselo saber. "Tú has jugado con mis sentimientos, estábamos encerrados en una casa y vi como el chico que me gusta se lía con otra en mi cara. Me lie con Álvaro porque ya estaba harto de esa situación. Surgió el momento, estábamos de fiesta…", se ha desahogado. Además, la tentadora asegura que no se cree a Nico porque cuando el programa finalizó, él le escribió para decirle que "no se arrepentía de nada".

Rosana ha seguido manteniendo su relación con Álvaro

También ha salido a la luz que Rosana invitó a Mallorca a Álvaro y el fuego volvió a prenderse entre los participantes. "A mí Álvaro no me gusta realmente, tenemos una relación de colegueo. Vino a verme a Mallorca y surgieron cosas entre nosotros, pero ya está", asegura.