Rosario duda de Álvaro: “Me da miedo que en uno de los calentones que probablemente tengas te olvides de todo”

En su llegada a la isla, Rosario fue muy sincera con su novio y le dijo cuál era su mayor temor en esta experiencia: “ Me da muchísimo miedo que tú en uno de los calentones que probablemente tengas te olvides de todo , de lo que estamos viviendo ahora y de todo lo que tenemos en casa. Vas a estar rodeado de chicas y dijiste que si caías en la tentación iba a ser por un calentón”.

“Tengo miedo de que a él con un calentón se le vaya la pinza y no sea consecuente, que no piense en nuestra casa y en nuestro gato Melocotón. Que no piense en lo que siente cuando está conmigo”, dijo Rosario.