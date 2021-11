"Es la única manera que tiene de educarle y de llevar bien la relación", esto cree Fani de la actitud que tiene Josué con Zoe, algo que ha hecho reaccionar a Terelu Campos: "Voy a hacer con todo mi cariño que no te he escuchado lo de educarla, acabo de aterrizar aquí". "No es cuestión de educar a nadie, en las parejas no hay que educar el uno al otro, ¿esto qué es?", se pregunta la hija de Teresa Campos que no entiende muy bien la respuesta de su compañera.