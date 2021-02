Rubén y Carla no pudieron ser elegidos en las últimas citas

A Hugo no le hizo ninguna gracia que Lara tontease con Rubén

Diego cayó en la tentación con Carla y Lola lo ha descubierto

El collar del veto ha entrado en juego en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Este objeto impide que el soltero o la soltera que lo reciba pueda ser elegido o elegida en la próxima cita. En el caso de los solteros, los chicos lo tuvieron claro, Rúbén.

Tras ver el rápido feeling que el exparticipante de la primera edición ha tenido con Lara, Hugo estalló. "Obviamente no mola que llegue un notas, porque es un notas, al que le guste mi chica. Creo que de esta manera lo único que puede demostrarme Lara es que si no cae, es la mayor prueba que puede pasar. Puede llegar a sentir algo por otra persona, aunque espero que no tan fuerte como lo que siente por mí", comentó.

"Me rayan las conversaciones que tiene, yo sé que le hice mucho daño y que igual no es cien por cien feliz pero creo que lo estoy haciendo bien. Estoy siendo como soy, pero siempre con un respeto. Estoy enamorado de ella y parece que ella se da cuenta al revés. Yo la quiero mucho y haga lo que haga siempre la voy a respetar", se sinceró entre lágrimas.

Rubén, nos cuenta en exclusiva cómo se ha tomado esta decisión: "Bueno pues nada, he inaugurado el collar del veto. La primera vez y el primer día. Creo que ha sido un poco de miedo de Hugo que ha visto que he hablado con Lara y que puedo llegar a llevarme muy bien con ella. No sé si me hubiera dado la cita, espero que la próxima vez me la dé".

Carla: "Me ven la tentación más fuerte"

Por su parte, las chicas no dudaron en ceder el collar del veto a Lola para que pudiese vetar a Carla. Tras ver en la hoguera que Diego había caído en la tentación con la influencer, la participante no se lo pensó: "Que se j*** y se quede sin cita".