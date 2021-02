Rubén Sánchez es el nuevo soltero de 'La isla de las tentaciones 3'

Lara ha tenido mucho feeling con Rubén desde el principio

Hugo cuenta que conocer a Lara le cambió

Hugo se ha llevado un gran disgusto al descubrir que Rubén Sánchez es el nuevo soltero de 'La isla de las tentaciones 3'. El exparticipante de la primera edición del reality ha tenido mucho feeling con Lara, y esto no le ha hecho ninguna gracia al gallego.

"Obviamente no mola que llegue un notas, porque es un notas, al que le guste mi chica. Creo que de esta manera lo único que puede demostrarme Lara es que si no cae, es la mayor prueba que puede pasar. Puede llegar a sentir algo por otra persona, aunque espero que no tan fuerte como lo que siente por mí", ha comentado.

Lo que más le ha dolido al exoncursante de 'Gran Hermano' es escuchar que su novia "no es del todo feliz". "Me rayan las conversaciones que tiene, yo sé que le hice mucho daño y que igual no es cien por cien feliz pero creo que lo estoy haciendo bien. Estoy siendo como soy, pero siempre con un respeto. Estoy enamorado de ella y parece que ella se da cuenta al revés. Yo la quiero mucho y haga lo que haga siempre la voy a respetar", se ha sincerado.

Hugo no ha podido contenerse y se ha roto frente a Sandra Barneda y sus compañeros: "Fue la única tía que me enamoró. Yo con 18 años salía de fiesta y me liaba con seis. Tenía esa locura que creo que todos tuvimos en la vida, pero llego ella y me cambió la vida cien por cien. Estoy jodido pero yo nunca voy a hablar nada malo de ella porque no tiene nada que decir. Para mí ella es todo", le ha dicho entre lágrimas a la presentadora.

Los chicos entregan el collar del veto a Rubén