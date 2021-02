Rubén tiene 'feeling' a primera vista con Lara en su entrada como nuevo soltero de Villa Montaña: "Las chicas con la piel morena me gustan mucho"

Antes del regreso de Rubén, las chicas aceptaron el trato que les ofreció Sandra Barneda: expulsar a uno de los solteros para que llegase uno nuevo (aunque aún no sabían que se trataba de Rubén). Las chicas lo hablaron y finalmente decidieron que David no debía seguir con ellas.

David, aunque apenado, se lo tomaba muy bien: "Iba a decir que no me lo espera pero... No pasa nada. Al final han venido a poner a prueba su relación y si por el motivo que sea no han sentido atracción conmigo lo veo lógico. Somos los quince un equipo increíble", decía con cariño.

Las chicas alucinan con la entrada de Rubén: "No me lo creo"

Sandra Barneda daba paso entonces al nuevo soltero y Rubén aparecía dejando a las chicas con la boca abierta. "¿En serio? ¡No me lo creo! No, es broma", expresaba incrédula Lucía. El resto se quedaban enmudecidas ante la sorpresa.

"Soy Rubén. Algunas me conoceréis porque participé en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Aquí tuve una historia con Fani que al final no funcionó. Vengo con muchas ganas porque después he intentado encontrar el amor y no lo he encontrado", se presentaba él mientras a las chicas les entraba la risa tonta.