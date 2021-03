Hugo ha podido explicar en 'El debate de las tentaciones' final a una declaración que dio la vuelta a España. En su enfrentamiento con Rubén, aseguró que no sabía si quería más a su cabra o a Lara. Una confesión que llamó la atención a muchos. "Con mi cabra llevo siete años y estaba antes que Lara. Yo no me voy a mojar diciendo si quiero más a mi novia o a mi cabra. Creo que podemos ser felices todo", dijo.